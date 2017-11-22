Eski ABD Başkanı Bill Clinton hakkında yine cinsel saldırı suçlaması: Hillary Clinton çok öfkeli!

Eski ABD Başkanı Bill Clinton yeni cinsel saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya. 71 yaşındaki Clinton'ın ABD başkanlığını bırakmasının ardından 2000'li yılların başında 20 yaşından küçük 4 kadına saldırdığına dair iddialar, bir kitaba yansıdı.

Sputnik'in haberine göre, New York Times Magazine'in eski baş editörü Edward Klein'ın 'Topyekûn savaş: Trump'ı mahvetme komplosu' isimli kitabındaki iddialar, Bill-Hillary Clinton'ın Demokrat Parti'sinden üst düzey isimlere dayandırılıyor. Buna göre milyarder playboy Ron Burkle tarafından şirketlerinin iş ilişkilerini geliştirmesi için tutulan Bill Clinton'ın Burkle ile birlikte seyahat ettiği özel uçağa 'Air Force F.ck' adı takılmıştı.

Ya tazminat ya da dava

O dönemde Burkle tarafından alt düzey işlere alınmış olan 4 kadın, son aylarda Hollywood'da çok geniş çaplı cinsel taciz skandalının ortaya çıkmasının ardından, yaklaşık 17 yıl önce eski ABD Başkanı'nın cinsel saldırısına uğradıkları suçlamasını gündeme getirmeye karar verdi. Kadınların avukatları, suskun kalmaları için talep ettikleri paralar ödenmezse dava açacaklarını ve başvuruları çoktan hazırladıklarını Bill Clinton'ın ekibine iletti. Clinton'ın hukuk ekibinin bir üyesi, suçlamalardan haberdar olduklarını teyit etti.

"Dedektiflerimi göndereyim"

Kaynaklar, 2016 başkanlık seçimini Donald Trump'a kaybetmenin acısını çeken Hillary Clinton'ın bir seks skandalına daha karıştığı için kocasına çok öfkeli olduğunu söyledi.

Hillary'nin emrindeki dedektifleri seferber edip 4 kadına çamur atmayı teklif ettiği, ama Bill'in avukatlarının ortaya çıkarsa çok daha zarar vereceği gerekçesiyle eski first lady ve dışişleri bakanını vazgeçirdiği iddia edildi. Geçmişte Hillary'nin dedektif ordusunun Bill'in pek çok kurbanını susturduğu ileri sürülürken artık toplumsal kültürün değiştiği ve bu tür baskıların tümüyle geri teptiği belirtildi.