Eski ABD Başkanı Barack Obama'dan kız babalarına öneri: Annelerine doğru davranın

ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama, katıldığı televizyon programında kız babalarına öneride bulundu. Obama "En büyü önerim onları koşulsuz sevmeleri değil, annelerine harika davranmaları olur" dedi.

CBS kanalında yayınlanan "The Late Late Show" programına katılan Barack Obama, 22 ve 19 yaşlarındaki kızlarından ve ebeveynlik tecrübelerinden bahsetti.

Kendisi gibi kız babalarına öneri sunan Obama "En iyi ikinci tavsiyem kızlarını koşulsuz sevmeleri değil, annelerine harika bir şekilde davranmaları olur" dedi.

59 yaşındaki Obama şöyle devam etti "Kızlarınız annelerine nasıl davranılacağına bakar. Eğer annelerini sevdiğinizi, saygı duyduğunuzu, desteklediğinizi görürlerse büyüdüklerinde kendileri için de bunu taleo ederler" dedi.

Ebeveynlere bir tavsiye daha sunan Obama, küçük çocukların uyku ve yemek düzenini sağlamanın önemini vurguladı.

Michelle Obama'yla evli olan eski ABD Başkanı'nın Sasha ve Malia adında iki kızı var.