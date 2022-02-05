Eski ABD başkan yardımcısı, Trump'ın "Pence seçim sonuçlarını tersine çevirebilirdi" iddialarını yalanladı: "Başkanlık makamı sadece halka aittir"

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Görevdeki 4 yılında eski ABD başkanı Donald Trump'ın başkan yardımcılığını yapan Mike Pence; eski patronunun, başkan yardımcısının seçim sonuçlarını tersine çevirebileceğine dair iddialarının "yanlış" olduğunu söyledi.

Florida'da Federalist Society'de konuşan Pence, "Bu hafta başkan Trump'ın benim seçim sonuçlarını tersine çevirme hakkım olduğunu söylediğini duydum. Başkan Trump yanılıyor. Benim böyle bir hakkım yoktu" dedi.

Eski başkan yardımcısı, "Başkanlık makamı sadece ve sadece ABD halkına aittir. Tek bir kişinin başkanı belirleyebileceği fikri, ABD'ye yakışmaz" diye konuştu.

"Anayasa'ya göre benim seçim sonucunu değiştirme hakkım yoktu" diyen Pence, "2024'te biz onları yendiğimizde mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de sonuçları değiştirme hakkı olmayacak" ifadelerini kullandı.

Trump, geçen pazar günü yayımladığı açıklamada 6 Ocak 2021'de Seçmenler Kurulu oyları sayılırken Pence'in sonuçları tersine çevirebileceğini iddia etmişti. Akademisyenler, politikacılar ve Pence'in kendisi, başkan yardımcısının böyle bir yetkisi olmadığını ve Seçmenler Kurulu oyları sayılmasında ABD'nin iki numarasının büyük oranda sembolik bir rol oynadığını söylüyor.

Trump, kanıt sunmadan 2020 seçimlerini Joe Biden'ın değil, kendisinin kazandığını savunuyor.