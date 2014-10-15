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Dünya

Eski ABD Ankara Büyükelçisi: İncirlik'e izin verilmesi sürpriz olur

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelman'dan, gündemin sıcak konularından İncirlik'le ilgili değerlendirme geldi

15 Ekim 2014 10:19

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelman, "Türkiye, İncirlik üssünü kullanma izni verirse sürpriz olur" dedi. 

Bipartisan Policy Center'da, "Türkiye, Kürtler ve IŞİD" konulu bir panel düzenlendi. Eric Edelman da panelde bir konuşma yaptı.

ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıklara vurgu yapan Edelman, Türkiye'nin İncirlik üssünü kullanma izni vermesinin sürpriz olacağını iddia etti.

Edelman konuşmasında, "ABD ile Ankara arasındaki sorunlara bakıldığında, sadece hangi konularda mutabık kaldıklarıyla ilgili değil, bunun yanında hangi meselelerde fikir ayrılığı yaşadıklarıyla ilgili de birtakım anlaşmazlık yaşandığını" dile getirdi.

IŞİD'le mücadelede Türkiye'nin uluslararası koalisyona isteksizliğine değinen Edelman, Musul'da rehin tutulan konsolosluk çalışanlarının Ankara'nın elini kolunu bir süre bağladığını anlattı.

Edelman, rehinelerin kurtarılmasının arka planınınsa hala bilinmediğini belirterek, "Türkiye'nin rehineleri nasıl kurtardığı belirsiz" dedi.

İncirlik üssünün kullanılmasının Washington'ın en önemli isteklerinden biri olduğuna vurgu yapan Edelman, "Türkiye, İncirlik üssünü kullanma izni verirse sürpriz olur" ifadesini kullandı.

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