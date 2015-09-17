Eski AA Müdürü: "AKP muhafazakârları, liberalleri ve beyaz Türkleri de kazanmalı"

Eski AA Genel Müdürü ve Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, AKP'nin 7 Haziran seçimlerinde hatalarından dolayı oy kaybettiğini söyleyerek, "Bu oyların sahibi olan seçmenler, 7 Haziran'da kızdığından, kırıldığından, öfkelendiğinden, beğenmediğinden ya da başka bir nedenle başka partilere geçici olarak gitti, temelli değil" iddiasına bulundu. Öztürk, "Muhafazakarlar, liberaller ve beyaz Türklerin de bir şekilde kazanılması gerekiyor. Onlar da 7 Haziran seçiminde bir şekilde AK Parti'ye tepki gösterdi" şeklinde konuştu.

Öztürk'ün Yeni Şafak'ta "AK Parti’nin emanet oyları" başlığıyla yayımlanan (17 Eylül 2015) yazısı şöyle:

Milletvekili aday adayları belirleniyor. Diğer yandan da seçim stratejisi ve kampanya hazırlanıyor. İkisi de AK Parti için hayati önem değerinde. Şu andaki anketlerde AK Parti'nin oy durumunda radikal bir değişiklik olmadığı ifade edilse de bunun tam olarak seçmenin kanaatini yansıttığı söylenemez. Seçimlere 15-20 gün kala seçmenin asıl kanaati netleşir. Biz buna 'son düzlük' diyoruz.



Son düzlüğe çıkarken





Bu son düzlükte iyi koşan ipi göğüsler, sandıktan kazançlı çıkar. Son düzlükte iyi koşmak ve seçmeni kazanmak için yukarıda bahsettiğim iki konu çok önemli: Milletvekili adayları ve kampanya stratejisi.



AK Parti, 7 Haziran'da yaptığı hatalar yüzünden oy kaybetti ve bu oylar başka partilere gitti. Ben buna başka partilere giden 'emanet oylar' diyorum. Bu oyların sahibi olan seçmenler, aslında yıllardan beri AK Parti'yi destekledi. 7 Haziran'da kızdığından, kırıldığından, öfkelendiğinden, beğenmediğinden ya da başka bir nedenle başka partilere geçici olarak gitti, temelli değil.

AK Parti'nin, şimdi bu emanet verdiği oyları geri kazanması gerekiyor. Kimlerde var bu emanet oylar? En başta HDP, sonra MHP.



HDP'ye giden emanet oylar





AK Parti'nin kritik konusu Kürt meselesi etrafında cereyan eden konular. Terör, çözüm süreci, Kürt seçmenin kırgınlığı, Doğu ve Güneydoğu'da sandık güvenliği, Kürt kökenli adaylar ve çözüm sürecine yeni yaklaşımlar.

AK Parti bu konuları sağlıklı bir şekilde yönetirse, HDP'ye giden emanet oylarını geri alabilir. HDP'ye giden oyların oranı konusunda karışık tespitler olsa da, AK Parti'nin kaybettiği oyların çoğunun HDP'ye gittiği konusunda 'anket ulemasının' icması (ittifakı) var.



MHP'ye giden emanet oylar





AK Parti'den emanet oyların diğer önemli kısmı MHP'ye gitti. Ne ilginçtir ki, bu oylar da yine HDP'ye giden oyların gerekçesiyle neredeyse aynı. Zaten seçimlerden önce yazmıştım, çözüm süreci yüzünden hem milliyetçi oyları, hem de Kürt kökenli vatandaşların oylarını kaybetmesi çok şaşırtıcı ve üzerinde düşünülmesi gereken bir durum.



Bu kaybın en önemli nedeni de çözüm sürecinde yapılan ani rota değişikliği ve iletişim sorunu. AK Parti, Kürt sorununun çözümü için Cumhuriyet tarihinin en ciddi adımlarını atmasına rağmen, bunu iyi anlatamadı, iletişimini yönetemedi. Bu durumda her iki kesimden de oy kaybetti. Sanıyorum hiç bir seçimde siyasal iletişim, söylem, üslup 7 Haziran'daki kadar hayati rol oynamadı. Bu seçim kampanyasında bunun değiştirileceğini umuyorum.



MHP'nin oy kaybettiği yönünde anket sonuçları var. Ancak dediğim gibi, son düzlükte her şey belli olacak. Yine de Bahçeli'nin uzlaşmaz, agresif ve sert tavrının, hem parti içinde, hem de seçmende bir tepki oluşturduğunu uzman olmadan da görebiliriz. Tabii terörle mücadele konusunu da yeni bir durum olarak eklemeliyiz hesaplara. Bu açıdan, AK Parti MHP'ye giden emanet oylarını geri almak konusunda HDP'ye oranla daha avantajlı.



Muhafazakarlar ve liberaller





Bu iki büyük emanet oyların yanısıra muhafazakarlar, liberaller ve beyaz Türklerin de bir şekilde kazanılması gerekiyor. Onlar da 7 Haziran seçiminde bir şekilde AK Parti'ye tepki gösterdi.

Ekonominin gidişatı, gelir dağılımı, emekli ve işçilerin beklentisini ayrıca not etmek lazım. Sanırım bu konular, her geçen gün diğerleri kadar önem kazanmaya başladı.



Tüm bu emanet oyların nasıl geri kazanılacağı konusunda Davutoğlu'nun elinde iyi bir rapor var. AK Parti'nin genç kuşak siyasetçilerinin uzun süredir bu rapor üzerinde çalıştığını biliyorum. Bunun seçim stratejisine yansıyıp, yansımayacağı ve sahada nasıl uygulanacağı meselesi AK Parti'ye seçim kazandırır ya da kaybettirir.



Bu seçim, AK Parti'nin geleceğini değil sadece, siyasetin ve Türkiye'nin geleceğini de etkileyecek derecede önemli. Bu açından tekrar altını çizmekte fayda var, AK Parti tüm sorunları, tartışmaları, kırgınlıkları bir kenara bırakıp, tek başına iktidar olmaya odaklanmalı. Bu seçim hepimizin hayatını etkileyecek.

AK Parti emanet verdiği oyları bu nedenle geri almalı.