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Eski 9 Hazine Müsteşarlığı personeli hakkında Ankara ve İzmir'de eş zamanlı FETÖ operasyonu

ANKARA (DHA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan bilgilendirmede, ByLock sistemi kullanıcısı oldukları tespit edilen görevden uzaklaştırılan veya kamu görevinden çıkarılan eski 9 Hazine Müsteşarlığı persone

02 Mayıs 2018 15:43

ANKARA (DHA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan bilgilendirmede, ByLock sistemi kullanıcısı oldukları tespit edilen görevden uzaklaştırılan veya kamu görevinden çıkarılan eski 9 Hazine Müsteşarlığı personeli ve kamu görevlisi olmayan bir şahıs hakkında Ankara, İzmir illerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda dört şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY soruşturmasına ilişkin yapılan bilgilendirmede,  “Haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma yürütülen ve bir kısmı örgüt içi kriptolu haberleşme sistemi olan ByLock sistemi kullanıcısı oldukları tespit edilen görevden uzaklaştırılan veya kamu görevinden çıkarılan 9 Hazine Müsteşarlığı personeli ve kamu görevlisi olmayan bir şahıs hakkında Ankara, İzmir illerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor” denildi.

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