İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SÜPER Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor\'a 48 yıl ev sahipliği yapan eski 4 Eylül Stadyumu\'nun yıkımına başlandı.

1968 yılında yapılan ve 48 yıl boyunca Demir Grup Sivasspor\'a ev sahipliği yapan ve son olarak 19 Mayıs 2016 tarihinde Fenerbahçe maçı ile kapılarını kapatan eski 4 Eylül Stadyumu\'nun yıkımına başlandı. TOKİ\'den devralınan ve yıkım ihalasi gerçekleştirildikten sonra yıkımına başlanan stad arazi üzerine yeşil alan ve meydan projesi uygulanacak. Bu kapsamda Sivas Valisi Davut Gül yıkım alanında incelemelerde bulundu. Vali Davut Gül, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada stadyum yeri için fikir projesi başlatacaklarını söyledi.

Vali Gül, yıkımın başladığını belirterek, \"Eski stadyumun yıkımı başladı. Onu yerinde ziyarete geldik. Gençlik Spor İl Müdürümüz ve arkadaşlarımızla beraber. Burası yeni stat karşılığında TOKİ\'ye verilen bir araziydi. Kamuoyunda bu arazinin Sivas\'a kazandırılması dillendirilince Sayın Başbakanımız Sivas\'a geldiğinde bu arazinin yeşil alan ve meydan olarak kullanılması için talimat vermişti. Ona istinaden de TOKİ\'ye başka arazi vererek burasını aldık. O süreç başladı. Şuanda da yıkım yapılıyor. Eş zamanlı olarak da fikir projesine çıkacağız. Mimarlarımız Türkiye\'nin çeşitli yerlerinden katılırlarsa uluslararası mimarlar burada fikirlerini ortaya koyacaklar. Kamuoyunun önünde bunu tartışacağız en uygun olan projeyi de inşallah uygulayacağız. Buranın Sivas\'a kazandırılmasında başta Sayın Başbakanımız olmak üzere Milli Eğitim Bakanımız ve milletvekillerimizin çok katkıları oldu. Şuan şehrin içerisinde 150-200 milyon liralık bir arazi. Bize örnek gösterilen illerin hiçbiri TOKİ\'den bu arazileri henüz almış değiller. Dolayısıyla da Sivas, TOKİ\'nin elindeki bu kıymetli araziyi alan illerin başında geliyor. TOKİ\'yi mağdur etmemek için de buraya emsal değerinde başka bir arazi vereceğiz\" dedi.



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