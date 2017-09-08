"Eski 2'nci Ordu Komutanı'nın hard diskinde 'Kakao Talk' uygulaması tespit edildi" iddiası

Malatya'daki 27'si tutuklu 76 sanıklı darbe girişimi davasının bir numaralı sanığı Adem Huduti'nin gözaltına alınırken makamında ve evinde yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallerin incelemesi İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından tamamlandı.

Huduti'den elde edilen 500 GB bilgisayar hard diskinin incelemesinde, örgüt üyelerinin kendi aralarında mesajlaşmak için kullandığı "Kakao Talk" ve sanal özel ağ oluşturmak için yapılan "Hotspot Shield" isimli uygulama kalıntıları bulunduğu öne sürüldü.

İçerik çıkartma ve inceleme raporunda, "Hard diskin imajı üzerinde soruşturma konusu ile ilgili inceleme ve araştırma işlemleri esnasında 'Kakao' ve 'Hotspot Shield' kelimesi kullanılarak yapılan kelime araması neticesinde soruşturma konusu ile alakalı olabileceği değerlendirilen 'Kakao Talk' ve 'Hotspot Shield' isimli uygulamanın kalıntılarına rastlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Raporda ayrıca "Hotspot Shield" uygulamasına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Hotspot Shield uygulaması Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ) teriminin kısaltılmışı olan VPN, basit bir anlatımla internet üzerinden kurulu bilgisayarlar grubundan oluşur. Bu özel bilgisayar ağı, örneğin yerel bir ağa fiziksel erişimi bulunmayan, dışarıdaki bir kişi tarafından ağ kaynaklarına erişmekte kullanılabilir. VPN'ler, güvenilmeyen ağlara bağlanırken bağlantıyı şifrelemek ve güvenli hale getirmek için de kullanılır. Bunun yanında VPN'ler, farklı, konumlarda bulunabildiğinden, kullanıcı ülkelerin kısıtlamalarından (yasaklı web siteleri ve IP'ler gibi) da kurtarırlar. VPN'lerle bağlantı şifreli olduğundan, gönderilen ve alınan tüm veriler şifrelenir. Aynı zamanda IP adresi saklama gibi özelliği de bulunmaktadır."

Rapor, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) Dairesi tarafından Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen 22 Temmuz 2017 tarihli "Kakao Talk" konulu bilgi notunda ise uygulamanın FETÖ/PDY tarafından kullanılması ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda "Bylock"a geçişten önce kullanıldığı ancak örgütün bu uygulamanın herkes tarafından da yüklenebileceği gerekçesiyle kullanımına son verilerek kendi geliştirdikleri "ByLock" uygulamasına geçiş yaptıkları değerlendirildiği belirtildi.