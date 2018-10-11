Eski 16 AKP'li milletvekiline talih kuşu kondu; 23 bin lira maaş alacaklar!

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. 76 üyenin atandığı kurullarda AKP'den milletvekilliği yapmış isimler de var. Milletvekilliği emekliliğinden kaynaklı olarak maaş alan 16 AKP'li vekil, yaklaşık 11 bin 794 lira olan kurul üyeliği maaşını da alacak. 16 AKP'li toplamda en az 23 bin Türk Lirası maaş alacak.

Cumhurbaşkanlığı atamalarıyla kurulan Politikalar kurulu geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de açıklanmıştı. Politikalar Kurullarına atanan isimler arasında birçok ünlü ismin yanı sıra birçok eski siyasetçi de bulunuyor. Eski siyasetçilerden 16 isim önceden milletvekilliği yapmıştı.

11 bin emekli maaşı, 11 bin 794 kurul maaşı!

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, kurula atanan AKP'li vekiller 100 bin gösterge rakamının aylık memur katsayısı ile çarpımından oluşan aylık ücret alacak, bu ücret ise yaklaşık 11 bin 794 lira.

Kurula atanan çoğu vekil, emekli olmaları dolayısıyla aylık 11 bin maaş alıyor, kuruldan gelen aylık gelir de eklenince bu vekillerini gelirleri yaklaşık 23 bin TL' ye denk geliyor.

Politikalar Kuruluna atanan vekiller işte şöyle; Osman Çoşkun, Ahmet Gündoğdu, Nihat Zeybekci, İsmail Safi, Seyit Sertçelik, Ayşe Nur Bahçekapılı, Ayşe Türkmenoğlu, Burhan Kuzu, Mehmet Uçum, Mustafa Akış, Necdet Ünüvar, Sema Ramazanoğlu, Edibe Sözen, Vedat Bilgin, Asım Aykan ve Oktay Saral.