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ESKİ 1. ORDU KOMUTANI ŞİKAYETÇİ OLDU İSTANBUL (A.A)

15 Ekim 2010 15:06

-ESKİ 1. ORDU KOMUTANI ŞİKAYETÇİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 15.10.2010 - Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral İsmail Koçman, ''Devrimci Karargah Örgütü'' soruşturması kapsamında ''mağdur'' sıfatıyla ifade verdi.  İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kadir Altınışık tarafından ''mağdur'' sıfatıyla ifadesine başvurulan Koçman, adliyeden ayrıldığı sırada basın mensuplarının soruları üzerine, ''Şikayetçi oldum. Benim tümgeneral olarak görev yaptığım dönemde kurumsal santrallerin dinlenmesi neticesinde bir ses kaydım var. Başka bir şey yok'' dedi.  Konuşmanın içeriğinin ne olduğu sorulan Koçman, bir hastane başhekimiyle yaptığı görüşmenin kaydedildiğini, askeri ya da göreve ilişkin konuşmaların bulunmadığını söyledi.  ''Dinlenildiğinizden bilginiz var mıydı?'' diye sorulan Koçman, ''Hayır. İlk kez duyuyorum'' şeklinde karşılık verdi.  Koçman, daha sonra adliyeden ayrıldı. 

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