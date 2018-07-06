Eski 1. Ordu komutanı Hurşit Tolon'u 'FETÖ' operasyonu bahanesiyle dolandırdılar!

Ankara'da kendilerini hâkim ve savcı olarak tanıtarak aralarında eski 1. Ordu komutanı Hurşit Tolon'un da bulunduğu 8 kişiyi toplam 400 bin lira dolandıran biri Suriyeli 2 kişi tutuklandı. Tolon'un dolandırıcılara 12 bin 620 dolar verdiği belirtildi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu Hishan Al J. Ve Tuncay Ç. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Parmak izi alınması için paraları teslim etmesi gerektiğini söylediler

Emekli Orgeneral Hurşit Tolon'a da telefonla ulaşan dolandırıcılar, FETÖ üyelerinin Tolon'un ev telefonuna bağlı internet hattı üzerinden görüşme yaptığını, bankadaki parasının da ABD'deki bir bankaya gönderilmeye çalışıldığını söyledi. Olayla ilgili operasyon yapılacağını ifade eden dolandırıcılar, Tolon'a ait paralardan parmak izi alınması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine dolandırıcılar ile buluşan Emekli Orgeneral Tolon, polis sandığı kişilere 12 bin 620 dolar para verdi. Telefonda görüştüğü kişilerden bir süre haber bekleyen Tolon, daha sonra dolandırıldığını fark ederek polise şikayette bulundu.

Tutuklandılar

Konuyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekiplerince dolandırıcılara operasyon yaptı. Operasyon sonucunda Suriye uyruklu Hishan J. ve Tuncay Ç. isimli 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.