-EŞKENAZİ İFADE VERİYOR KUDÜS (A.A) - 11.08.2010 - İsrail Genelkurmay Başkanı Gazi Eşkenazi, Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine baskınla ilgili emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı Jacob Turkel'in başkanlık ettiği İsrail soruşturma komisyonuna ifade vermeye başladı. General Eşkenazi, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Ehud Barak'ın ardından komisyona ifade veren üçüncü yetkili oluyor. Eşkenazi'nin komisyona verdiği ifadenin bir bölümü, tıpkı Netanyahu ve Barak'ınki gibi halka açık olurken, diğer bölümü halka kapalı olacak. Ayrıca Eşkenazi, komisyonun dinleyeceği tek asker olacak.