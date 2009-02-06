ESK’da hükümete 'paket yok' eleştirisi

Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Ekonomik Sosyal Konsey (ESK) toplantısında hükümete ‘paket yok’ eleştirisi geldi.



İşçi ve işverenler 500 bin işsiz var; derken TZOB ‘1 milyon kişinin aş bulabilmek için köyüne göç etmek zorunda kaldığını’ ileri sürdü. Sosyal taraflar, yangını söndürmek yerine ‘hala durum tespiti yapılması için komisyon kurulmasına tepki gösterdiler.



Başbakan Erdoğan toplantının başlangıcında bir konuşma yaptıktan sonra ayrıldı. Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren başkanlığında süren ESK’da en sert eleştiri TİSK ve TZOB’dan geldi. TİSK Başkanı Tuğrul Kutadgobilik, “Krizi yönetemediniz ve yönetemiyorsunuz. Bıçak kemiğe dayandı. Sizden ekonomik paket bekliyoruz” dediği öğrenildi.



Çiftçiler adına katılan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar ise çiftçinin özel ve kamu bankaları ile tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının 12 milyarı aştığını ve bunları ödemelerinin mümkün olmadığını dile getirdi. Bayraktar, kriz nedeniyle işsiz kalan ve şehirde gelecek göremeyen 1 milyon insanın ‘aş bulma umuduyla’ köylerine göç ettiğini söyledi.



TOBB üç öneri sundu!



TOBB Başkanının katılamadığı toplantıda Başkan Vekili Faik Yavuz taleplerini dile getirdi. TOBB hükümetten işverenin elektrik, doğalgaz, ssk prim borçlarını, makul bir faizle, bir yıl ertelemesini istedi. Ancak bunun için ‘işçi çıkarmama’ koşulu getirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca yine işçi çıkarmamak kaydıyla çalışanların ssk priminin yüzde 25’inin 6 ay süreyle devlet tarafından ödenmesi ve en azından yıl sonuna kadar 5 puanlık SSK prim indirimi de diğer iki öneri oldu.



Sendikaların ‘işsiz’ tartışması!



Toplantıda Türk-İş ve Hak-İş kriz nedeniyle kaç kişinin işsiz kaldığı konusunda anlaşamadı. Türk-İş’in 500 bin kişinin işsiz kaldığı iddiasına karşın Hak-İş Başkanı Salim Uslu, “Bu gerçek olsaydı şimdiye kadar sosyal patlama olurdu. Bu hesabı nasıl yaptıkları belli değil” dedi. ESK’nin bir gün önceden ve gündemi bile belli olmaksızın tolanmasına tepki gösteren Uslu, “Yangın var; kısa vadeli çözüm bulmak gerekiyor. Tabii ki istihdam staretjisi oluşturulsun ama bunun zamanı bugün olmamalıydı” dedi.



Kandırıldık!



Uslu, kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması ve miktarının artırılması ile bazı yasalarda değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısının TBMM’ye gönderilmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Ancak Uslu, tasarıda üzerinde uzlaşma sağlanılmış olmasına karşın yer bulmayan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçinin; daha sonra işsiz kalması halinde İşsizlik Sigortası Fonu’ndan hiç yararlanmamış muamelesi görmesine olanak sağlayan düzenlemenin olmamasına tepki gösterdi. Uslu, “Eğer bu yoksa aldatıldık” dedi.



