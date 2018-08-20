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Eşiyle yürürken uğradığı silahlı saldırıda öldü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da dün gece eşinin yanında, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Uğur Yılmaz (36), hayatını kaybetti

20 Ağustos 2018 13:51

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da dün gece eşinin yanında, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Uğur Yılmaz (36), hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında İlkadım İlçesi Kışla Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir çocuk babası Uğur Yılmaz, eşiyle birlikte yaya olarak evine doğru giderken silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş ettiği Yılmaz, kanlar içinde yere yığıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde ameliyata alınan Yılmaz, kurtarılamadı.
Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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