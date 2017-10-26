Eşiyle tartıştı, intihar etti

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas İlçesi\'nde eşiyle yaşadığı tartışma sonrası bunalıma giren 28 yaşındaki Abdullah Nergis, ağaca kendini iple asarak yaşamına son verdi.

Akyol Mahallesi\'nde oturan 1 çocuk babası Abdullah Nergis, bu sabah eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından babasını arayarak intihar edeceğini söyledi. Olay jandarma ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Akyol Mahallesi\'ndeki ormanlık alanı araştırdı. Jandarma ekipleri, Abdullah Nergis\'in cesedini bir çam ağacında asılı halde buldu. Nergis\'in cesedi otopsi için 75\'nci Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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