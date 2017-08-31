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Eşiyle motosiklet kazasında ölen genç kadın toprağa verildi

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA) - İSTANBUL Bahçelievler'de motosiklet kazasında eşiyle birlikte hayatını kaybeden 25 yaşındaki Esra Ercan, memleketi Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi

31 Ağustos 2017 17:57

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA) - İSTANBUL Bahçelievler\'de motosiklet kazasında eşiyle birlikte hayatını kaybeden 25 yaşındaki Esra Ercan, memleketi Sakarya\'nın Hendek İlçesi\'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Pazartesi günü, İstanbul Bahçelievler Çobançeşme mevkiinde motosikletin devrilmesi sonucu Volkan Ercan yaşamını yitirirken, ağır yaralanan eşi Esra Ercan ise tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Esra Ercan\'ın cenazesi ailesi tarafından memleketi Sakarya\'nın Hendek İlçesi Büyükdere Mahallesi\'ndeki baba ocağına getirildi. Burada alınan helalliğin ardından cenaze Büyükdere Camii\'ne taşındı. Esra Ercan\'ın babası Aydın Altıntaş, ağabeyi Fatih Altıntaş ve yakınları taziyeleri kabul etti. Fatih Altıntaş tabuta sarılarak ağladı. Cenaze namazına Esra Ercan\'ın ailesi, yakınları, eşiyle birlikte çalıştıkları Atatürk Havalimanı Turkish Ground Services\'deki iş arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ercan\'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Büyükdere Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Esra Ercan\'ın yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

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