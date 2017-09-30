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Eşiyle konuşan adamı öldüren fırıncı tutuklandı

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, evinin önünde bedensel engelli eşi 28 yaşındaki C

30 Eylül 2017 22:08

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde, evinin önünde bedensel engelli eşi 28 yaşındaki C.K. ile konuşan 39 yaşındaki Murat Ünaldı\'yı göğsünden bıçaklayarak öldüren 39 yaşındaki Ferit Ali Karaüç, tutuklandı.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Foça Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı\'nda meydana geldi. Fırında çalışan Ferit Ali Karaüç, evden çıkan eşi C.K.\'nin nereye gittiğini kontrol etmek için apartmanının 2\'inci katındaki dairesinin penceresinden aşağı baktı. Eşini evinin önündeki kaldırım üzerinde Murat Ünaldı ile konuşurken gören Ferit Ali Karaüç, koşarak aşağı indi. Karaüç, alt kattaki fırından aldığı ekmek bıçağını, eşiyle konuşmayı sürdüren Ünaldı\'nın göğsüne sapladı. Ferit Ali Karaüç, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralanan ve kan kaybeden Ünaldı, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Ünaldı, yapılan müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.
Katil zanlısı Ferit Ali Karaüç, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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