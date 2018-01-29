Eşiyle kazada yaralandı; 12 gün sonra öldü

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Selendi ilçesinde, 2 otomobil ve 1 elektrikli bisikletin karıştığı zincirleme kazada eşiyle birlikte ağır yaralanan Kamil Çayır (76), 12 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Geçen 17 Ocak\'ta 45 U 4625 plakalı otomobili ile Yıldız Mahallesi\'nden Selendi yönüne giden Zeynel Köseoğlu (40), önündeki üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarpmamak için direksiyonu sola kırınca, karşıdan gelen Mahsun Cahan (21) yönetimindeki 64 LS 220 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan Köseoğlu\'nun otomobili, Kamil Çayır yönetimindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada, Kamil Çayır ve arkasındaki eşi Dudu Çayır (68) yaralandı.

Yaralı çift, olay yerine sevk edilen ambulansla Selendi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan Çayır çifti, ilk müdahalenin ardından Uşak Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Kamil Çayır, 12 gündür tedavi gördüğü hastanede, bu sabah doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Kamil Çayır\'ın cesedi, savcının talimatı üzerine otopsi yaplımak üzere İzmir Adil Tıp Kurumu\'na gönderildi. Dudu Çayır\'ın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

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