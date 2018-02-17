Eşiyle kavgasını ayırmaya gelen babası ve kardeşini bıçakla kovaladı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, eşi ile tartışan T.E., kavgayı ayırmaya gelen babası ve erkek kardeşini bıçakla kovaladı.

Olay, gece saatlerinde, merkeze bağlı İhsaniye köyünde meydana geldi. T.E ile eşi F.E arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çiftin bağrışma seslerini duyan T.E.\'nin babası T.E. ve erkek kardeşi K.E., kavgayı ayırmak için eve geldi. Ancak, T.E., mutfaktan aldığı bıçakla babası ve ağabeyini uzun süre köyde kovaladı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, T.E.\'yi sakinleştirerek, gözaltına aldı.