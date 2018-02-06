Eşiyle kavga ettikten sonra hastanenin çatısından atladı (2)
ÖLDÜ
Muayene için geldiği Kocaeli Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde eşiyle tartıştıktan sonra sinirlenip 6 katlı hastanenin çatısından kendisini boşluğa bırakan Rahime S
06 Şubat 2018 19:28
ÖLDÜ
Muayene için geldiği Kocaeli Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi\'nde eşiyle tartıştıktan sonra sinirlenip 6 katlı hastanenin çatısından kendisini boşluğa bırakan Rahime S., tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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