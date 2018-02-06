Eşiyle kavga ettikten sonra hastanenin çatısından atladı

Uğur AYDIN- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAEİ Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisinde muayene olmak isteyen Rahime S. (45), eşi Yılmaz S. ile hastane içersinde tartışınca sinirlenip, 6 katlı hastanenin çatısına çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Rahime S. ağır yaralandı.

Olay bugün öğlen saatlerinde Kocaeli Devlet Hastanesi\'nde meydana geldi. Eşi Yılmaz S. ile birlikte Kocaeli Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği\'ne tedavi olmak için gelen Rahime S., eşiyle tartışmaya başladı. Duruma öfkelenen Rahime S., hastanenin çatısına çıktı. 6 katlı hastanenin çatısından kendisini boşluğa bırakan Rahime S., önce birinci kattaki balkona ardından beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan Rahime S., Kocaeli Devlet Hastanesi\'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Rahime S.\'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis Yılmaz S.\'nin ifadesini almak üzere karakola götürdü.



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