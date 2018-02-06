T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eşiyle kavga ettikten sonra hastanenin çatısından atladı

Uğur AYDIN- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAEİ Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisinde muayene olmak isteyen Rahime S

06 Şubat 2018 17:19

Uğur AYDIN- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAEİ Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisinde muayene olmak isteyen Rahime S. (45), eşi Yılmaz S. ile hastane içersinde tartışınca sinirlenip, 6 katlı hastanenin çatısına çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Rahime S. ağır yaralandı.
Olay bugün öğlen saatlerinde Kocaeli Devlet Hastanesi\'nde meydana geldi. Eşi Yılmaz S. ile birlikte Kocaeli Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği\'ne tedavi olmak için gelen Rahime S., eşiyle tartışmaya başladı. Duruma öfkelenen Rahime S., hastanenin çatısına çıktı. 6 katlı hastanenin çatısından kendisini boşluğa bırakan Rahime S., önce birinci kattaki balkona ardından beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan Rahime S., Kocaeli Devlet Hastanesi\'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Rahime S.\'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis Yılmaz S.\'nin ifadesini almak üzere karakola götürdü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Uğur AYDIN Dinçer AKBİRİZMİT Kocaeli DHAKOCAEİ Devlet Hastanesi Psikiyatri ServisindeYılmazRahimeOlayKocaeli Devlet HastanesiEşi YılmazKocaeli Devlet Hastanesi Psikiyatri KliniğiDurumaAğırKocaeliAraştırmaUygulama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24