Eşiyle ilişki yaşadığını düşündüğü kişiyi sokak ortasında bıçakladı, kimse dönüp bakmadı

Uşak'taki bir mağazada satış görevlisi olarak çalışan ve eskiden öğretmenlik yapan, bir çocuk babası H.G., eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği özel güvenlik görevlisi Seyit Çakırbay'ı yol ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı güvenlik kameralarına yansırken yoldan geçen insanların ise olaya duyarsız kaldığı görüldü.

Hurriyet.com.tr'nin haberine göre, eski öğretmen H.G, cep telefonunda, Uşak İl Özel İdaresi'nde güvenlik görevlisi Seyit Çakırbay'ın mesajlarını gördüğü eşiyle tartıştı ve evden ayrıldı.

Evden çıktıktan kısa bir süre sonra eşiyle ilişki yaşadığını düşündüğü Seyit Çakırbay'la yolda karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.G., yanında taşıdığı bıçağı Çakırbay'ın boğazına ve göğsüne defalarca sapladı. Bu sırada yoldan geçen insanların olaya kayıtsız kaldığı görüntülere yansıdı. Kanlar içinde yere düşen Çakırbay'ı yerde de bıçaklamaya devam eden H.G., olayın ardından kaçtı.





Şahsın kaçması üzerine kanlar içinde kalan Çakırbay'ı görenler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen acil yardım ekipleri, Çakırbay'ı ambulansla Uşak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Çakırbay kurtarılamadı.



H.G.'nin bir apartmanda saklandığını belirleyen polis, bina önünde güvenlik önlemi aldı. Elinde bıçakla kendine zarar veren ve intihar edeceğini belirten H.G. polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan bugün adliyeye sevk edildi.