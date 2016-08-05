Eşiyle buluşmaya gitti, cesediyle karşılaştı!

Bursa'da eşiyle buluşmaya giden Hüdayi Yıldızlı, otobüs durağında eşinin cesediyle karşılaştı.

Merkez Osmangazi ilçesi Yalova Yolu üzerinde meydana gelen olayda, Hatice Yıldızlı, mesai bitiminin ardından otobüs durağına gitmek için yola çıktı.



DHA'nın haberine göre; Hatice Yıldızlı, Beşyol'dan Terminal yönüne giden Selçuk Savaş yönetiminde otomobilin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.



Sürücü ve yanında bulunan Hatice Kübra Aras'ın hafif yaralandığı kazada taksi durağı ile park halindeki ticari bir araç ise hasar gördü.

Eşiyle buluşmaya giden koca şok yaşadı



Kazanın ardından eşi Hatice Yıldızlı ile otobüs durağında buluşmak için gelen Hüdayi Yıldızlı kazayı görünce olay yerine geldi.



Yerde yatan kişinin eşi olduğunu gören Hüdayi Yıldızlı eşinin üzerine kapanarak dakikalarca gözyaşları döktü. "Ne olur bunun bir şaka olduğunu söyleyin" diyen Hüdayi Yıldızlı, olay yerindeki polisler tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmaya Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlandı.