Eşiyle birlikte oy kullandığı sandıktan kendisine 1 oy çıktı!

Tek kişilik mitingler yapan bağımsız milletvekili adayı 67 yaşındaki Ali Osman Demirtaş'ın eşi ile birlikte oy kullandığı sandıktan kendisine bir oy çıkması şaşırttı.

DHA’nın haberine göre; Bursa’da, dün yapılan 26’ncı dönem Milletvekilliği seçimlerine bağımsız aday olarak katılan ve çoğu tek kişilik mitinglerinde en fazla 6 kişiye seslenebilen 67 yaşındaki Ali Osman Demirtaş 504 oy aldı. Demirtaş’ın eşiyle birlikte oy kullandığı sandıktan kendisine bir oy çıktı.

Bursa’da kesin olmayan sonuçlara göre 6 bin 14 sandıkta kayıtlı 2 milyon 82 bin 908 seçmenden 1 milyon 866 bin 575'i sandık başına gitti. Katılım oranı yüzde 89,61 olan Bursa'da en fazla oyu AKP aldı. 995 bin 756 oy alan AKP'yi, 488 bin 98 oy ile CHP, 226 bin 264 oy ile MHP, 81 bin 370 oy ile HDP izledi. AKP 11, CHP 5, MHP ise 2 milletvekili çıkardı.

Seçimde tek bağımsız aday olan Demirtaş, 504 oy kazanarak, partilerden sadece 15 oyu bulunan DYP'yi geçebildi. Demirtaş, bin 529 oyu bulunan DSP'nin 3'te 1'i, bin 8 oya sahip Millet Partisi'nin yarısı kadar oy topladı. LDP bin 229, BTP 2 bin 402, Halkın Kurtuluş Partisi 3 bin 99, DP 3 bin 688 oyda kaldı.

Demirtaş’ın eşi Ayşe Demirtaş ile birlikte oy kullandığı Celal Bayar Anadolu Lisesi’ndeki 1065 No’lu sandıktan AKP’ye 143, CHP 100’ye, MHP’ye 55, HDP’ye 19, bağımsız aday olan kendisine de bir oy çıktı. Sandıktaki bir oy ise geçersiz sayıldı.