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Eşiyle barışmaya gitti kayınvalidesini öldürdü HAYMANA (A.A)

19 Ağustos 2011 16:25

-Eşiyle barışmaya gitti kayınvalidesini öldürdü HAYMANA (A.A) - 19.08.2011 - Ankara'nın Haymana ilçesinde küs olduğu eşiyle barışmak için kayınvalidesinin evine giden kişi, kayınvalidesini öldürdü, kayınvalidesinin gelinini bıçakla yaraladı. Alınan bilgiye göre, ilçede oturan Serap Ç, bir süre önce eşi İsmail Ç. ile tartıştıktan sonra annesinin evine gitti. Eşini ne evine dönmeye ne de boşanmaya ikna edemeyen İsmail Ç, annesi Songül Ç. ile birlikte son kez konuşmak için kayınvalidesi Yüksel T'nin evine gitti.  Bu sırada iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, evde bulunan Serap Ç'nin ağabeyi Kurtuluş T, İsmail Ç'nin annesi Songül Ç'ye sopayla vurdu.  Buna sinirlenen İsmail Ç, kayınvalidesi Yüksel T. ile Yüksel T'nin gelini Emel T'yi bıçakla yaraladı.  Kalbinden bıçakla yaralanan Yüksel T. ile gelini Emel T. ambulansla Haymana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yüksel T, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Gazi Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Emel T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  Gözaltına alınan İsmail Ç'nin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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