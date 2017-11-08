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Eşiyle barışmak için intihara kalkıştı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da şiddet uyguladığı için evi terk eden eşi ile barışmak istediğini belirten Seyip P

08 Kasım 2017 04:35

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da şiddet uyguladığı için evi terk eden eşi ile barışmak istediğini belirten Seyip P., inşaatın 5\'inci katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Pişman olduğunu belirten Seyit P., olay yerine gelen eşi Raziye P. tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.
Olay, bugün saat 21.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Keykubat Mahallesi Fetih Caddesi\'ndeki 7 katlı bir inşaatın 5\'inci katında meydana geldi. Kaynak ustası Seyit P., iddiaya göre 4 çocuğunun annesi eşi Raziye P.\'ye şiddet uyguladı. Evi terk eden Raziye P.\'nin şikayeti üzerine Seyit P.\'ye uzaklaştırma cezası verildi. Yakınların aracılığı ile eşine haber gönderdip pişman olduğunu ve barışmak istediğini ileten Seyip P., olumsuz yanıt alınca bugün bir inşaatın 5\'inci katındaki pencereye çıkarak intihara kalkıştı.
Durumu fark eden çevredekiler polis, itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. Seyit P., kendisini ikna etmek isteyen polislere, eşinin evi terk ettiğini ve kendisinin de uzaklaştırma cezası aldığını, çok sevdiğini ve barışmak istediğini söyledi. Eşi ve çocukları gelmeden de vazgeçmeyeceğini söyledi.
Polisin yaklaşık 1.5 saat süren ikna çabasına rağmen, Seyit P.  kararından vazgeçmedi. Bunun üzerine polis telefonla ulaştığı eşi Raziye P.\'yi olay yerine çağırdı. Bu sırada çevrede toplanan kalabalıktan bazılarının olay anını cep telefonunun kamerasıyla kaydettiği görüldü. Olay yerine gelen Raziye P., inşaatın 5\'inci katına çıkıp eşinin ikna etti. İnşaattan indirilen Seyit P., burada bekleyen ambulansla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. 

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