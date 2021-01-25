"Eşitsizlik Virüsü": Pandemi en zenginlerin servetini katladı; salgınla ön cephede mücadele edenler faturalarını ödeyemedi

Oxfam'ın hazırladığı "Eşitsizlik Virüsü" adlı rapor, Koronavirüs salgınının Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, Tesla'nın kurucusu Elon Musk gibi milyarderlerin servetini katladığını, yoksulların ise durumunun daha da kötüleştiğini ortaya koydu. Oxfam raporu, pandemide ön cephede mücadele eden çalışanların faturalarını ödemekte zorlandığını hatırlattı.
Dünya liderleri Dünya Ekonomik Forumu'nun sanal olarak gerçekleşecek "Davos Diyalog" toplantısına hazırlanırken Oxfam da Koronavirüs salgınının eşitsizliği getirdiği boyutu gösteren bir rapor hazırladı. "Eşitsizlik Virüsü" isimli raporla ilgili açıklama yapan Uluslararası Oxfam'ın yöneticisi Gabriela Bucher "Kayda geçtiğinden beri eşitsizlikte yaşanan en büyük artışa şahitlik ediyoruz" dedi.
Bucher sözlerine şöyle devam etti: Yozlaşmış ekonomiler serveti, pandemiden lüks içinde çıkan zengin elitlere iletirken salgınla ön cephede savaşanlar faturalarını ödemekte zorluk çekiyor"
Oxfam raporu, yoksulluk içinde yaşayan insanların sayısını virüs öncesi döneme çekmenin 10 yıldan fazla zaman alabileceğini ortaya koyarken dünyanın en zengin insanlarının servetinin Mart-Aralık 2020 arasında 2.9 trilyon dolar arttığını gösterdi. Rapor, aralarında Bezos, Musk, LVMH CEO'su Bernard Arnault, Microsot CEO'su Bill Gates'in de bulunduğu dünyanın en zengin 10 insanının servetlerinin 540 milyar dolar arttığını belirtti. Araştırmacılar, servet artışının pandemi sonucu yoksulluk yaşayan insanların durumunu düzeltmeye, dünyadaki herkese aşı ulaştırmaya yetecek bir miktar olduğunu vurguladı.
Pandeminin gelir eşitsizliği konusunda gerçekleri açığa çıkardığını belirten Oxfam, yüksek servet vergisi ve işçiler için daha güçlü koruma çağrısı yaptı.