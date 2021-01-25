"Eşitsizlik Virüsü": Pandemi en zenginlerin servetini katladı; salgınla ön cephede mücadele edenler faturalarını ödeyemedi

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Oxfam'ın hazırladığı "Eşitsizlik Virüsü" adlı rapor, Koronavirüs salgınının Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, Tesla'nın kurucusu Elon Musk gibi milyarderlerin servetini katladığını, yoksulların ise durumunun daha da kötüleştiğini ortaya koydu. Oxfam raporu, pandemide ön cephede mücadele eden çalışanların faturalarını ödemekte zorlandığını hatırlattı.

Dünya liderleri Dünya Ekonomik Forumu'nun sanal olarak gerçekleşecek "Davos Diyalog" toplantısına hazırlanırken Oxfam da Koronavirüs salgınının eşitsizliği getirdiği boyutu gösteren bir rapor hazırladı. "Eşitsizlik Virüsü" isimli raporla ilgili açıklama yapan Uluslararası Oxfam'ın yöneticisi Gabriela Bucher "Kayda geçtiğinden beri eşitsizlikte yaşanan en büyük artışa şahitlik ediyoruz" dedi.