Eşitlik Komisyonu'nda erkek isyanı

T24 - Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda erkek üyeler kadınlardan baskı gördüklerini söyledi.



Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun erkek üyeleri, komisyon çalışmalarında kadın üyelerden baskı gördüklerini ifade ederek isyan bayrağı açtı. Geçen cuma yapılan toplantıda konuşması engellenen Ak Parti Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın, “Konuşturmuyorsunuz. Terapi yapıyorsunuz” diye tepki gösterdi. CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin de “Dua et çantayla vurmadılar. Birkaç sözle sıyırdın” diye takıldı. Ersin, Milliyet’e, “komisyonun erkek vekillerini örgütleyeceğim, ‘birlikte hareket edelim ezdirmeyelim kendimizi’ diyeceğim” diye konuştu.

Geçen cumu günü yapılan toplantıda Ak Partili Aydın görüşlerini açıklamak isterken, Ak Parti Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz tarafından sözü kesildi. Sinirlenen Aydın, “Burası terapi odasına dönüştü. Bir şey söylemek istiyoruz hemen sözümüzü kesiyorsunuz” dedi. Diğer kadın vekiller İnceöz’e “Başkan gerektiğinde uyarıyor” diyerek destek çıktı. Aydın da “Bu yaklaşımınız karşısında görüş beyan etmeyeceğim” diyerek tepki gösterdi.





‘Susturuluyoruz’



Ak Parti’li Aydın’a arka çıkan CHP’li Ersin ise “Başkan sürekli bizi uyarıyor. Ne zaman konuşsak susturuluyoruz” diye konuştu. Bu arada MHP Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ile Ak Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat da “potansiyel şiddet söz konusu” diyerek ikiliye destek çıktı. Komisyonun “erkekler” ve “kadınlar” diye ikiye bölündüğünü gören Akşit “Hanım arkadaşımız temel konuya dikkat çekti” diyerek orta yolu bulmaya çalıştı. Ersin salondan ayrılırken, Aydın toplantının sonuna kadar hiç konuşmadı. Akşit’in “söz almak isteyen var mı?” diye sormasının ardından söz alan Aydın, rapora ilişkin görüşlerini anlattı ve birçok önerisini komisyona kabul ettirdi.



Ersin, “Komisyonun kadınları feminist. Erkek üyelere karşı şiddet uyguluyorlar. Lüzumsüz yaratık olarak görüyorlar” dedi.





