Eşitlik İçin Kadın Platformu, milletvekillerini izleyip, not veriyor

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), 8 aydır 81 şehirde bütün vekillerin çalışmalarını izleyip not veriyor.

300’e yakın derneğin oluşturduğu EŞİK, 81 ilde milletvekillerini izliyor ve onlara not veriyor. 8 aydır vekilleri gözleyen EŞİK, yakında vekillere verdiği notları açıklayacak.

Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı ve ODTÜ Mezunları Derneği EŞİK Temsilcisi Meral Güler, İstanbul Sözleşmesi'nden hukuku ve Meclis'i yok sayan bir kararla çıkılması sonrası vekilleri izlemeye aldıklarını belirtti. Güler, “Hayatlarımız ve haklarımız için gözlerimiz vekillerin üzerinde. Vekillere verilecek notlarında davranış ve söylemleri etkili olacak” dedi.

"Kadın ve çocuk haklarını savunmak için neler yapıyorlar"

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi ve kazanılmış kadın haklarının korunması için mücadele ettiklerini söyleyen Meral Güler, geçtiğimiz 10 Mayıs'ta başlayan izleme çalışmasıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Bu çalışmada Türkiye'nin 7 bölgesinden ve 81 ilinden yüzlerce kadın yer alıyor. EŞİK bu çalışmayla, milletvekillerinin tek tek hem Meclis'te, hem de temsilcisi olduğu illerde kadın ve çocuk haklarını savunmak için neler yaptığını izleyecek ve yaptıkları ya da yapmadıklarıyla raporlayacak.”

"Telefonlarınızı açık tutun"

EŞİK Platformu, milletvekillerine “Kadın örgütleri sizleri yakın takipte” dedi ve şu uyarıyı yaptı: “Telefonlarınızı açık tutun, mesajlara cevap verin. Danışmanlarınızı haberdar edin. E-posta kutularınızı kontrol edin. Demokratik katılıma açık olun. Kadınların kazanılmış haklarını korumak, kadın- erkek eşitliğini tam olarak hayata geçirmek için ne gerekiyorsa yapın. Kadınların güçlenmesi ve kadınların hakları için çalışmalar yapın.”

Notların verilme başlıkları

EŞİK, vekilleri şu konularda izlemeye aldı:

-İstanbul Sözleşmesi konusunda neler diyor, yapıyor?

-Ayrımcılık ve şiddeti kınayan açıklama yapıyor mu, yoksa tersine tutum mu takınıyor?

-Nafaka hakkının kısıtlanması ve cinsel istismarcılara af getirilmesi konularına karşı mı, savunuyor mu?

-“Bayan” ya da “Kadınlarımız” diyor mu, diyorsa kaç kere ve hangi bağlamda kullandı?

-Partisi içinde kadın erkek eşitliği, kadına karşı şiddet konularını gündeme getiriyor, partisinin bu konularda çalışması için çabalıyor mu?

-Vekili olduğu şehirde kadınları dinliyor, önerilerini alıyor mu?

"Mücadelede yanımızda olan ve olmayanları açıklayacağız"

EŞİK Platformu Üyesi Güler, şunları söyledi: “EŞİK, raporlarını kamuoyuna açıklayacak. Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi'nden, Kadına Şiddeti Önleme Yasası'ndan, nafaka hakkından vazgeçmeyecek. Erken yaşta evlilik adı altında gerçekleşen çocuklara cinsel istismar suçlularının affedilmesini isteyen, Medeni Yasa'ya göz dikenlere, kadını şiddet gördüğü aile içine hapsetmeye çalışanlara yol vermeyecek. Bu mücadelede yanında olan ve olmayan partileri, milletvekillerini kamuoyunun bilgisine sunacak.”