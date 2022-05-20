Eşitlik İçin Kadın Platformu: 1 günde 4 kadın cinayeti; bu ülkede kadın katliamı, cinskırım var!

Eşitlik İçin Kadın Platformu, 1 günde farklı şehirlerde 4 kadının erkekler tarafından katledilmesine ilişkin olarak, "Bu ülkede kadın katliamı cinskırım var!" diyerek iktidara İstanbul Sözleşmesi'ni uygulama çağrısında bulundu.

Dün Aydın'da 4 çocuk babası Mehmet Çiçek boşanma aşamasındaki eşi Zehra Çiçek'i tabanca ile vurarak öldürdü.

İzmir'de bir koca, ayrı yaşadığı eşi Nurel Türkmen'i sokak ortasında defalarca bıçaklayarak katletti.

Diyarbakır'da boşanma aşamasında olduğu Şule T.'nin evine giden Erkan T., genç kadını bıçaklayarak öldürdü.

Eskişehir'de 1 yıl önce boşanan Erkan A. ile Serap Bor’un oğlu 15 yaşındaki İ.A., annesini ve beraberindeki 3 kadını pompalı tüfekle vurdu. Bor, olay yerinde yaşamını yitirdi.