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Eşitliği bozma zamanı!..

G.Saray'ın, Avrupa kupalarında bugüne kadar Alman takımlarıyla oynadığı maçlarda istatistiklerde eşitlik göze çarpıyor.

11 Mart 2009 02:00


Galatasaray'ın, Avrupa kupalarında bugüne kadar Alman takımlarıyla oynadığı maçlarda istatistiklerde eşitlik göze çarpıyor.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla bugüne kadar oynadıkları 22 karşılaşmada 6 galibiyet elde ederken, 6 kez mağlup oldu, 10 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Alman takımlarıyla ilk maçını Doğu Almanya'nın Aufbau Magdeburg takımıyla 1964-65 sezonunda yapan Galatasaray, bu takımla yaptığı 2 karşılaşma da 1-1'lik beraberlikle sonuçlanınca, 3. karşılaşmayı oynadı. Bu maç da 1-1'lik skorla sonuçlanınca Galatasaray, kura ile turu geçti.

4 KEZ ELEYİP, 4 KEZ ELENDİ

Avrupa kupalarında daha önce Alman futbol takımlarıyla 11 kez eşleşen Galatasaray, elemeli müsabakalardan 4'ünde rakiplerini saf dışı bırakırken, 4 kez de elenmekten kurtulamadı.

Galatasaray, Alman takımlarıyla iki kez Avrupa Şampiyonlar Ligi, 1 kez de UEFA Kupası grup maçlarında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Alman takımlarına yaptığı maçlarda toplam 23 gol atarken, kalesinde ise 29 gol gördü.

Galatasaray, Alman takımlarına karşı en farklı skorlu galibiyetini Hertha Berlin karşısında 4-1'lik skorla elde ederken, en farklı mağlubiyetini ise Bayern Münih'e 6-0 yenilerek aldı.

ALMAN TAKIMLARIYLA MAÇLARI


Galatasaray'ın, Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Rakip Sezon Kupa Sonuç

---------------- ------- ----- -----------------

Aufbau Magdeburg 1964-65 KGK 1 1-1 (D), 1-1, 1-1 (Kurayla eledi)

Bayern Münih 1972-73 ŞKK 1 1-1, 0-6 (D) (Elendi)

Bayer 05 Uerdingen 1985-86 KGK 2 0-2 (D), 1-1 (Elendi)

Sthal Eisenhüttenstadt 1991-92 KGK 1 2-1 (D), 3-0 (Eledi)

Werder Bremen 1991-92 KGK 3 1-2 (D), 0-0 (Elendi)

Eintracht Frankfurt 1992-93 UEFA 2 0-0 (D) 1-0 (Eledi)

Borussia Dortmund 1997-98 Ş.L. 0-1, 1-4 (D)

Hertha Berlin 1999-00 Ş.L. 2-2, 4-1 (D)

Borussia Dortmund 1999-00 UEFA 4 2-0, 0-0 (D) (Eledi)

Bayer 04 Leverkusen 2007-08 UEFA 3 0-0, 1-5 (D) (Elendi)

Hertha Berlin 2008-09 UEFA-G 1-0 (D)


Not: KGK: Kupa Galipleri Kupası, ŞKK: Şampiyon Kulüpler Kupası, Ş.L: Şampiyonlar Ligi

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