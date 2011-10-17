-Esir değişimi için kritik gün GAZZE (A.A) - 17.10.2011 - Gazze, İsrail ile varılan anlaşma uyarınca yarın serbest bırakılması beklenen Filistinli tutukluları karşılamaya hazırlanıyor. Hamas'ın elinde bulunan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşı bin 27 Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını öngören anlaşmada yarın önemli bir gün. Anlaşma gereğince Şalit yarın İsrail'e teslim edilecek, devamında da 477 Filistinli serbest bırakılacak. İsrail'den yapılan açıklamaya göre, bunlardan 294'ü Gazze Şeridi'ne yollanacak. Bunların yaklaşık yarısı aslen Gazzeli değil. Geri kalanların da bir kısmı Batı Şeria ve Kudüs'e gönderilecek. Ayrıca 40 Filstinlinin de başka bir ülkeye gönderilmesi sözkonusu. Gazze'nin kontrolünü elinde bulunduran Hamas, tutuklular için iki ayrı karşılama töreni planladı. İlk olarak Refah kapısında yapılacak karşılama daha çok resmi düzeyde olacak. Buradaki karşılamaya Gazze'deki yönetimin Başbakanı İsmail Haniye başta olmak üzere tüm örgütlerden önde gelen isimler katılacak. Tutukluların korumasını da Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları yapacak. Basına kapalı olarak planlanan karşılamanın görüntüleri Hamas tarafından dağıtılacak. Devamında tutuklular, otobüslerle halk karşılamasının yapılacağı Gazze şehir merkezine getirilecek. El Ketibe sahnesinde yapılacak karşılamaya onbinlerce Gazzelinin katılması bekleniyor. Sahne ve platform inşaatı devam ederken, sandalyeler de diziliyor. Yarını tatil ilan eden Hamas, buradaki karşılamada gövde gösterisi de yapacak. Şalit'in kaçırılmasının yeniden canlandırılmasının da planlandığı karşılama töreninde, askeri yürüyüş yapılacak, zafer marşları çalınacak. Aileler de ilk kez yakınlarını burada görecek. Kutlamaların akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Daha sonra serbest bırakılan Filistinliler evlerine gidecek. Evler önünde kurulacak çadırlarda kutlamalar kabul edilecek. Törenlere Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın katılması beklenmiyor. Batı Şeria'daki karşılama törenlerine sınırlama getirildiği, dolaysıyla görece sönük geçeceği söyleniyor. Öte yandan, Gazze sokakları da Filistin ve Hamas bayrakları ile süslendi.