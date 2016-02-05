Eşinin tuttuğu kiralık katillerden kurtulan kadın kendi cenazesini bastı!

10 yıllık partnerinin kendisini öldürmesi için tuttuğu adamların elinden kurtulan Noela Rukundo, anısına düzenlenen ‘cenaze töreni’ne katıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre; 11 yıl önce Burundi'den Avustralya'ya sığınan Rukundo, kendisi gibi iltica başvurusunda bulunan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden gelen Balenga Kalala'yla tanıştı. Rukundo ve ona İngilizce tercümanlık yapan Kalala, aşık olmalarının ardından birlikte yaşamaya başladı ve çiftin 3 çocukları oldu. Yaklaşık bir yıl önce üvey annesini kaybeden Rukundo, cenaze törenine katılmak için Burundi'ye gitti. Eşi Kalala'nın ‘hava alması' yönündeki önerisi üzerine kaldığı otelden dışarı çıkan Rukundo, sonrasında başına gelenleri BBC'ye şöyle anlattı:

"Otelden çıktığımda silahını bana doğrultan bir adam yolumu kesti ve bana bağırmamamı söyledi. Ardından gözümü kapatıp, beni 30-40 dakika mesafede bir binaya götürdüler ve bir sandalyeye bağladılar. Sonra da bana, ‘Hey kadın, bir erkeğin seni öldürmemiz için bize para ödemesini sağlayacak ne yaptın' dediler."



Kiralık katiller 'merhametli' çıktı



Kendisini kaçıranların söylediklerine ilk etapta inanamayan Rukundo, kocasının telefonda verdiği ‘Onu öldürün' talimatını duymasının ardından ise yaşananların gerçekliğine ikna olmuş. Öğrendiklerinin ardından bayılan kadına ‘iyi haberi' ise kaçakçılar vermiş. Rukundo'yu öldürmeyeceklerini ancak eşinin verdiği paraya el koyacaklarını söyleyen kaçakçılar, ellerindeki telefon ve banka kayıtlarını da teslim ederek şu ‘öğüdü' vermiş:

"Sadece geri dönüp diğer aptal kadınlara burada neler yaşandığını söylemeni istiyoruz."



9 yıl hapis cezasına çarptırıldı



Kaçakçıların elinden kurtulmasının ardından Melbourne'e dönen Rukundo, eşinin ‘trajik bir trafik kazasında hayatını kaybeden' kendisi için düzenlediği cenaze töreni sona erene kadar bir kenarda beklemiş. Herkes gittikten sonra Kalala'nın yanına giden Rukundo, eşinin gözlerine inanamadığını ve kendisini hayalet zannettiğini belirtiyor. Kalala'nın yaşananların ardından şoka girdiğini e defalarca kendisinden özür dilediğini belirten Rukundo, yaşananları affetmemiş ve polisi aramış. Çıkarıldığı mahkemede suçlu bulunan Kalala da 9 yıl hapis cezasına çarptırılmış.





