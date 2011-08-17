-Eşinin sevgilisini öldüren kocaya 13 yıl hapis BURSA (A.A) - 17.08.2011 - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, eşinin sevgilisini öldüren kocaya, 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, ''Kasten adam öldürmek'' suçundan yargılanan tutuklu sanık Aşkın Çeri (32) ile avukatı katıldı. Son sözü sorulan Çeri, ''Vereceğiniz karara razıyım, niyetim öldürmekti'' dedi. Çeri'ye ''kasten adam öldürmek'' suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme, sanığın cinayeti tahrik altında işlediğine kanaat getirerek, cezayı önce 16 yıla, duruşmadaki iyi halini dikkate alınarak da 13 yıl 4 aya indirdi. Mayıs ayında, Mustafakemalpaşa'da oturan Aşkın Çeri (32), boşanma davası süren ve 2 yıldır ayrı yaşadığı eşi Sevgi Çeri (30) ile beraber olduğu iddiasıyla Metin Eren'i (45) pompalı tüfekle ateş ederek, yaralamıştı. Eren, kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamamıştı.