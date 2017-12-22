Eşinin sevgilisine tecavüz eden koca ve arkadaşları yakalandı (2)

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirip adliyeye sevk edilen E.S ve eşi E.S. ile bu çifte yardım eden Ö.D. ve Ö.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.