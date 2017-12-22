Eşinin sevgilisine tecavüz eden koca ve arkadaşları yakalandı (2)
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirip adliyeye sevk edilen E
22 Aralık 2017 21:16
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirip adliyeye sevk edilen E.S ve eşi E.S. ile bu çifte yardım eden Ö.D. ve Ö.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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