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Eşinin sevgilisine tecavüz eden koca ve arkadaşları yakalandı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde yaşayan F

22 Aralık 2017 15:24

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde yaşayan F.A. (34) isimli erkeğe, eşiyle birlikte olduğu iddiasıyla tecavüz ettikten sonra kadın iç çamaşırı giydirip fotoğraflarını çeken E.S ile eşi E.S. ve kendisine yardım eden Ö.D. ve Ö.K., Gaziantep\'te polis tarafından gözaltına alındı.
İskenderun\'da yaşayan F.A. iddiaya göre, 4 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Gaziantep\'te yaşayan evli E.S. adlı kadınla 1 yıl boyunca farklı dönemlerde birlikte oldu. Daha sonra ayrılan F.A. ve E.S., 3 yıl sonra sosyal medya üzerinden tekrar yazışmaya başladı. E.S.\'nin daveti üzerine Gaziantep\'e gelen F.A., verilen adrese gittiğinde, kadının eşi ve yanındaki 2 kişi tarafından silah zoruyla otomobile bindirilerek ıssız bir yere götürüldü. Burada F.A. iddiaya göre, kadının eşi E.S.\'nin tecavüzüne uğradı. Ardından F.A.\'ya kadın iç çamaşırı giydiren E.S. ile arkadaşları, gencin fotoğraflarını çekip, parasını ve cep telefonunu gasbetti.
Olayın ardından İskenderun\'a dönen F.A., savcılığa başvurarak  E.S. ile eşi E.S. ve adını bilmediği arkadaşlarından şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine harekete geçen polis, Gaziantep\'te adreslerini belirlediği şüpheli çift ile onlara yardım ettiği öne sürülen arkadaşları Ö.D. ve Ö.K.\'yi operasyonla gözaltına aldı. Emniyete götürülen 4 şüphelinin, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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