-EŞİNİN SEVGİLİSİNDEN TAZMİNAT KAZANDI İZMİR (A.A) - 05.10.2010 - İzmir'de, bir kadın, kocasıyla ilişkiye giren ve çocuk aldıran kadına karşı, ''kişilik haklarına zarar verdiği'' gerekçesiyle açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, davalı kadının, mağdura yasal faiziyle 7 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Edinilen bilgiye göre, A.S, dört yıl önce intihar eden eşi pilot binbaşı M.S. ile ilişkiye giren T.A'ya karşı, ''kişilik haklarına zarar verdiği'' iddiasıyla 10 bin liralık manevi tazminat istemiyle dava açtı. Yerel mahkeme davayı reddetti. Temyize başvuran A.S'nin talebini yerinde gören Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, T.A'nın, ''evli olduğunu bilmesine rağmen davacının eşiyle duygusal ve cinsel ilişkiye girdiğini, bu nedenle tazminat ödemeye mahkum edilmesi gerektiğini'' belirterek, kararı bozdu. Yeniden görülen davada yerel mahkeme eski kararında direndi. Bunun üzerine A.S, davayı Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna taşıdı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, evli erkekler ile bu tür ilişki yaşayan kadınların tazminat ödemesine karar vererek, davaya son noktayı koydu ve mağdur olan evli kadınlara tazminat alma yolunu açtı. -YASAL FAİZİYLE 7 BİN LİRALIK TAZMİNAT- A.S, 4 sene önce mahkemeye verdiği dava dilekçesinde, 1990 yılında evlendiği eşi pilot binbaşı M.S. ile evliliğini mutlu bir şekilde 10 yıl sürdürdüğünü, bu mutluluğun, eşinin 2000 yılında İzmir'deki Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Kara Havacılık Alayına atanmasıyla bozulduğunu belirtti. A.S, eşinin İzmir'de göreve başladıktan sonra, internette bir sohbet grubu oluşturduğunu, bu sitede davalı T.A. ile tanıştıklarını aktardı. T.A'nın avukatıysa mahkemeye verdiği cevap dilekçesinde, müvekkilinin olayda bir suçunun olmadığını belirtip, davanın reddini talep etti. Avukat, ''Müvekkilim, ölüm olayının ardından çocuğunun babasız büyümesini istemediği için kürtajla bebeği aldırmıştır. M.S'nin annesi de ifadelerinde, oğlunun müvekkilim ile mutlu olduğunu, doğacak olan çocuğun ismini bile koyduklarını söylemiştir. Bu nedenle haksız ve yersiz davanın reddine karar verilsin'' dedi. Davaya bakan İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi, A.S'nin eşinin davalıyla duygusal ve fiziksel ilişki kurarak, zaman zaman bir araya geldiğini, davacının manevi zarara uğramasının, davalının eylemiyle bir ilgisinin olmadığını, bir zarar söz konusuysa bu zararın evlilik birliğine aykırı davranan kocası tarafından gerçekleştiğini belirtip, tazminat talebinin yerinde olmadığına, bu nedenle davanın reddine karar verdi. Yerel mahkemenin ret kararı üzerine A.S'nin avukatı kararın temyizi için Yargıtaya başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, davalı T.A'nın olayda kusurlu olduğunu, bu nedenle davacının zarara uğradığını kaydederek, yerel mahkemenin kararını bozdu. Bozma kararı ardından yeniden görülen davada yerel mahkeme eski kararında direndi. A.S'nin avukatı, yerel mahkemenin direnme kararına karşı, bu kez dosyayı Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna götürdü. Hukuk Genel Kurulu da Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin verdiği kararın doğru olduğunu belirtip, bu yönde davayı onayarak son noktayı koydu. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun kararının ardından tekrar görülen davada, yerel mahkeme Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun kararına uyulma zorunluluğu olduğundan, uyulmasını kararlaştırdı. Hakim, T.A'nın A.S'ye 5 bin lira maddi tazminat ödemesine karar verdi. Yasal faiziyle T.A, A.S'ye 7 bin lira tazminat ödeyecek. Bu kararın ardından, evli kadınlara, kocalarıyla birlikte olan kadınlara karşı tazminat davası açma yolu da açılmış oldu.