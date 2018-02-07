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Eşinin rüyasından etkilenip ineğini sattı, parasını Mehmetçiğe gönderdi

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde Münevver Çınkır rüyasında Mehmetçiğin yardım istediğini gördü

07 Şubat 2018 18:25

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde Münevver Çınkır rüyasında Mehmetçiğin yardım istediğini gördü. Münevver Çınkır\'ın rüyasını anlattığı eşi Halil Çınkır (63), iki ineğinden birini 3 bin liraya satıp parasını Afrin\'de yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiklere gönderdi.
İlçenin Darıovası Mahallesi\'nde oturan Münevver Çınkır, sabah uyandığında eşi Halil Çınkır\'a rüyasında Afrin\'deki Mehmetçiklerin yardım istediğini gördüğünü söyledi. Rüyadan etkilenen Halil Çınkır, ahırındaki 2 ineğinden birini 3 bin liraya satıp parasını Afrin\'deki Mehmetçiğe göndermeye karar verdi. Çınkır, 3 bin lirayı Afrin\'deki Mehmetçiğe ulaştırmak için Andırın Kaymakamı Haluk Koç\'un kapısını çaldı.
\'GEREKİRSE DİĞER İNEĞİMİ DE SATARIM\'
Yaşlı adamın anlattıkları karşısında duygulanan Kaymakam Koç, Halil Çınkır\'a parayı Mehmetçik Vakfı\'na yatırabileceğini söyledi. Mehmetçik için her zaman dua ettiklerini belirten Halil Çınkır, gerekirse diğer ineğini de satmaya hazır olduğunu ifade etti. Eşinin rüyasından çok etkilendiğini belirten Çınkır, şöyle konuştu:
\"Eşim rüyasını sabah anlattı ve \'Rüyamda Mehmetçiğimizi gördüm, savaşıyorlardı. \'Anne bize yardım edin, dualarınızı gönderin, desteğinizi bekliyoruz\' diyordu\' dedi. Ben de bundan son derece etkilendim ve evdeki ineğimi 3 bin liraya sattım ve Afrin\'de terör örgütü ile çarpışan Mehmetçiğimize destek olsun diye Mehmetçik Vakfı\'na bağışlıyorum. Gerekirse ben de oraya gidip Mehmetçiğimizle birlikte omuz omuza çarpışmak istiyorum. Askerlik Şubesi\'ne de gidip müracaatımı yapacağım.\"
KOÇ: TIPKI ÇANAKKALE VE İSTİKLAL HARBİNDEKİ GİBİ
Kaymakam Haluk Koç ise Halil Çınkır ve eşinin davranışının takdire şayan olduğunu söyledi. Mehmetçiğin Afrin\'de terör örgütleriyle mücadele ederken milletin her zaman askerin yanında olduğunu ifade eden Koç, \"Halil amcamız ve Münevver teyzemizin evdeki 3 bin liralık ineklerini satarak bunun karşılığı parayı onlara yardım olarak gönderiyorlar. Milletimizin bu teveccühü ve desteği devam ettiği sürece aynen Çanakkale\'de, İstiklal harbinde olduğu gibi düşmanla ve terörist unsurlarla mücadele edip başarılı olacağımıza yürekten inanıyoruz. O bölgede çarpışan Mehmetçiğimize Allah yardımcı olsun ve kolaylıklar versin\" diye konuştu.
Kaymakam Koç ile görüşen Çınkır, daha sonra banka şubesine giderek 3 bin lirayı Mehmetçik Vakfı hesabına yatırdı.

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