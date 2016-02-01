"Eşinin ihbarıyla cezaevine giren Suriyeli kadın, rejim yanlısı askerlerin tecavüzüne uğradı"

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi’nde yaşayan Suriyeli sığınmacı 28 yaşındaki M.H., muhaliflerin safında yer aldığı için rejim yanlısı eşinin ihbarıyla 1 ay cezaevinde kaldığını iddia ederek, "Rejim tarafında olan askerler bana ve benimle aynı yerde olan kadınlara tecavüz etti" dedi.



Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre; Ülkelerinde iç savaşın başlamasından sonra muhaliflerin safında yer aldığını belirten M.H., hastane ve sağlıkocaklarında yaralı muhaliflere yardım etmeye çalıştığını söyledi. Her zaman Özgür Suriye Ordusu’nu (ÖSO) desteklediğini, ancak 4 çocuğunun babası, eşi Macit H.’nin rejim yanlısı olduğunu ifade eden kadın, onun ihbarı ile tutuklanıp cezaevine kapatıldığını ileri sürdü. Cezaevinde 1 ay kaldığını ve bu süre içerisinde defalarca tecavüze uğradığını ileri süren M.H. şunları anlattı:



"Burada rejim tarafından olan albay ve yüzbaşının askerleri bana ve benimle aynı yerde olan kadınlara tecavüz etti. Bunun dışında her gün dövüyor ve hakaret ediyorlardı. Bazen herkesin gözleri önünde tecavüz ediyorlardı. Ayrıca, günde bir defa yemek verip, bir defa da tuvalete gitmemize izin veriyorlardı. 1 ay cezaevinde kaldıktan sonra ÖSO elindeki rejim yanlısı biri ile beni takas etti."

Düşüncem değişmedi

Cezaevinden çıkınca tekrar sağlık birimlerinde yaralı muhaliflere yardım etmeye devam ettiğini belirten M.H., daha sonra çocuklarını alıp Türkiye’ye geldiğini anlattı. Reyhanlı’da çocuklarına babalık yapması için Suriyeli biriyle evlendiğini ve bu evlilikten de bir çocuğunun olduğunu kaydeden H., bu kişiyle de anlaşamayınca ayrıldığını belirtti. Şimdi biri 6 aylık 5 çocuğu ile yaşam mücadelesi verdiğini, bir konfeksiyon mağazasında çalışıp hayırseverlerin yardımlarıyla ayakta durmaya çalıştığını ifade eden genç kadın, "Çektiğim acı ve sıkıntıları unutamıyorum. Muhalif safına geçtiğim için pişman değilim. Allah canımı sağ bıraktığı sürece düşüncemi değiştirmeyeceğim. Esad gidene kadar düşüncemi de değiştirmeye niyetim yoktur" dedi.

