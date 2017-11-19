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Eşinin hamile olduğunu öğrendikten sonra kalp krizi geçirip öldü

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU'da, 34 yaşındaki Mutlu Kahraman, kendisi gibi öğretmen olan eşi Leyla Kahraman'ın hamile olduğunu öğrenince çok mutlu oldu, arkadaşlarıyla birlikte kutlama yemeğine gitti

19 Kasım 2017 16:43

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'da, 34 yaşındaki Mutlu Kahraman, kendisi gibi öğretmen olan eşi Leyla Kahraman\'ın hamile olduğunu öğrenince çok mutlu oldu, arkadaşlarıyla birlikte kutlama yemeğine gitti. Mutlu Kahraman, eve geldiğinde kalp krizi geçirip, öldü.
Merkez Altınordu ilçesinde Şehit Ersin Bacaksız İlkokulu\'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mutlu Kahraman, önceki gün özel eğitim öğretmeni eşi Leyla Kahraman\'ın 4 aylık hamile olduğunu öğrendi. 7 yıldır çocuk özlemi çeken ve aldığı haberle çok mutlu olan Mutlu Kahraman, aynı günün akşamında öğretmen arkadaşlarıyla kutlama yemeğine giderek bu sevincini paylaştı. Eve dönünce gece rahatsızlanan Kahraman, 112 sağlık ekiplerinin evde müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mutlu Kahraman\'ın cenazesi otopsi için özel hastane morguna kaldırılırken, eşi Leyla Kahraman sinir krizi geçirdi.
Öğretmen Mutlu Kahraman için bugün Gürgentepe ilçesinde Işıktepe Cem Kültür Evi önünde cenaze töreni düzenlendi. Buradaki törene Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu ile meslektaşları, ailesi, sevenleri ve öğrencileri katıldı. Mutlu Kahraman\'ın cenazesi, buradaki törenin ardından Işıktepe Mahallesi\'ndeki aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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