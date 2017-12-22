Eşinin eşarbıyla kendini astı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde,bunalımda olduğu öne sürülen Veli Y. (84), eşinin eşarbıyla kendini asarak yaşamına son verdi. Veli Y.\'nin bir süre önce de yine kendini astığı, ancak eşi tarafından son anda kurtarıldığı öğrenildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Soğukkuyu Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları nedeniyle bunalımda olan Veli Y., eşi banyodayken kendini eşarpla balkon kapısına astı. Veli Y.\'yi asılı halde gören eşi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Veli Y.\'nin öldüğü anlaşıldı. Bir süre önce yine kendini iple tavana asan, ancak eşi tarafından son anda kurtarılan Veli Yaşar\'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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