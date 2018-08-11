T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eşinin dövdüğü kadın, ağır yaralandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da eşi Özkan T

11 Ağustos 2018 11:59

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da eşi Özkan T. tarafından dövülen Zülal T. (22), ağır yaralandı.
Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi 57202 Sokak\'ta meydana geldi. Zülal T. ve eşi Özkan T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Özkan T. eşini dövdü. Gelen sesler üzerine komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Zülal T., çağırılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zülal T.\'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polis, olayın ardından kaçan Özkan T.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan KESKİNCİADANA DHA ADANAZülalOlaySeyhanDenizli MahallesiSokakTartışmanınGelenHastanesiTedaviyePolis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24