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Eşinin ardından 1.5 yaşındaki oğlu da öldü

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'de, 1

13 Eylül 2017 17:46

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN\'de, 1.5 yaşındaki Ekrem Yamşak, annesi 26 yaşındaki Tuğba Yamşak\'ın yanında ölü bulundu. Eşi Ömer Yamşak\'ı da kısa bir süre önce geçirdiği kalp krizi sonucu kaybeden Tuğba Yamşak, sinir krizi geçirdi.
Erdemli İlçesi\'ne bağlı İlemin Mahallesi\'nde bu sabah meydana gelen olayda, iddiaya göre Tuğba Yamşak, sabah kalktığında aynı yatakta uyuduğu oğlu Ekrem Yamşak\'ın hareketsiz olduğunu fark etti. Yamşak, komşularının yardımı ile oğlunu hemen Erdemli Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste yapılan müdahalede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Tuğba Yamşak\'ın eşi Ömer Yamşak\'ı da kısa bir süre önce geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettiği öğrenildi. Eşinden sonra oğlunun ölümüyle sinir krizi geçiren genç kadını yakınları teselli etti. Minik Ekrem\'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderilirken, polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

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