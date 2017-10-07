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Eşinin 16 bıçak darbesiyle öldürdüğü kadın toprağa verildi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da aldığı evden uzaklaştırma cezası biten eşi, 63 yaşındaki Hasan Yumuşak tarafından 16 bıçak darbesiyle öldürülen 53 yaşındaki Fatma Yumuşak, toprağa verildi

07 Ekim 2017 18:34

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da aldığı evden uzaklaştırma cezası biten eşi, 63 yaşındaki Hasan Yumuşak tarafından 16 bıçak darbesiyle öldürülen 53 yaşındaki Fatma Yumuşak, toprağa verildi.
Tekirdağ\'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Yüzüncüyıl Mahallesi\'nde önceki gün mahkemenin verdiği evden uzaklaştırma cezası sona eren Hasan Yumuşak, ayrı yaşadığı eşi 2 çocuğunun annesi Fatma Yumuşak\'ın evine gitti. Burada Hasan ve Fatma Yumuşak çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Yumuşak, eşi Fatma\'yı 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan Hasan Yumuşak polis tarafından yakalandı.
Fatma Yumuşak, bugün Yeni Sanayi Camii\'nde kılınan cenaze namazından ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye Fatma Yumuşak\'ın yakınları ile \'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu\' temsilcileri katıldı. Katil zanlısı Hasan Yumuşak ise polisteki soruşturmasının ardından evk edildiği adliyede tutuklandı.

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