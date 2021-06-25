Kayseri'de eşini darbeden zanlıya 2 bin lira para cezası

Kayseri'de ev alma tartışması yüzünden çıkan tartışmada eşi A.Ş.’yi darp ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Yalçın Ş.'ye 2 bin 240 TL para cezası verildi.



Olay, 4 Şubat’ta Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Yalçın Ş. ile eşi A.Ş. arasında ev alma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Yalçın Ş., eşini darp etti. A.Ş. de Yalçın Ş.’yi bacağından ısırdı. Yalçın Ş. ve A.Ş. birbirinden şikâyetçi olmadı ancak yaralama suçundan dava açıldı.

Birbirlerinden şikâyetçi olmadılar

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında müşteki sanık karı koca hazır bulundu. Şikâyetçi olmadığını belirten A.Ş., “Ev alma mevzusu yüzünden tartıştık. Ağabeyine verdiğim bilezikleri istedim. Bunun üzerine bana tekme ve yumruk attı. Kafama vurdu. Canım acıdığı için bacağını ısırdım. Hakaret etmedim. ‘Senden bir halt olmaz’ dedim” diye konuştu. Şikayetçi olmadığını söyleyen Yalçın Ş ise, “Ev alma meselesi nedeniyle tartıştık. Darp ettim. O da benim bacağımı ısırdı” dedi.

Eşini darbeden Yalçın Ş.'ye para cezası

Mahkeme hâkimi, Yalçın Ş.’yi, ‘eşe karşı yaralama’ suçundan 112 adli gün karşılığı 2 bin 240 TL para cezasına çarptırdı. Hâkim, aynı suçtan yargılanan A.Ş.’nin ise ‘kadına şiddet uygulayan Yalçın’ın, ağır saldırısı altında kendini savunduğu ve eş zamanlı olarak saldırıyı def etmeye çalıştığı’ gerekçesiyle meşru müdafaa kapsamında beraatine hükmetti. (DHA)