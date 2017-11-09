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Eşini yatak odasına kilitleyip evi ateşe veren kocaya 15 yıl hapis cezası

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da eşini yatak odasına kilitledikten sonra evini benzin döküp ateşe veren Ferhat Katıkçı (67), Yargıtay'ın bozma kararının ardından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

09 Kasım 2017 19:22

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da eşini yatak odasına kilitledikten sonra evini benzin döküp ateşe veren Ferhat Katıkçı (67), Yargıtay\'ın bozma kararının ardından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2013 yılının Haziran ayında meydana gelen olayda, Çorum’un merkeze bağlı Büğet Köyü’ndeki evi satıp şehir merkezine taşınmak istemeyen eşi 2 çocuk annesi 64 yaşındaki Elmas Katıkçı’yı yatak odasına kilitledikten sonra benzin döküp evi ateşe veren ve sonra kaçan Ferhat Katıkçı, jandarma tarafından yakalandı. Elmas Katıkçı komşularının yardımı ile evden çıkarılarak yanmaktan kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile de evdeki yangın söndürüldü. Ferhat Katıkçı ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çorum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık Ferhat Katıkçı, \"Ben köydeki evi satıp şehir merkezine yerleşmek istedim. Eşim, karşı çıktı. Olay günü alkollüydüm. Olup biteni hatırlamıyorum. Her şeyden çok pişmanım, tahliyemi istiyorum\" dedi.
Tutuklu sanık Katıkçı’ya mahkeme heyeti, \'adam öldürmeye teşebbüs\' ve \'tehdit\' suçlarından  15 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Sanığın aldığı cezanın fazla olduğu gerekçesiyle dosya Yargıtay’a taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay, 4 yıl aradan sonra  yerel mahkemenin kararını bozarak, dosyanın yeniden görülmesi yönünde karar verdi.
Çorum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yeniden görülen davada sanık Katıkçı, \'adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Tehdit suçundan aldığı ceza ise verilmedi.

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