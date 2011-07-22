-EŞİNİ VURAN ZANLI TUTUKLANDI KÜTAHYA (A.A) - 22.07.2011 - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, boşandığı eşini pompalı tüfekle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarmaya teslim olduktan sonra gözaltına alınarak Tavşanlı'ya getirilen Fatih Solmaz (41), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Solmaz, ''kasten yaralama'' suçundan mahkemece tutuklandı. Fatih Solmaz, dün Çukurköy Mahallesi'nde işe gitmek için yolda yürüyen, bir yıl önce boşandığı Raziye Doğan'ın (37) karın boşluğuna pompalı tüfekle bir el ateş ettikten sonra kaçmış, ağır yaralanan kadın, Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.