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Eşini vuran kocayı yakalayıp, tuvalete kilitlediler

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da 45 yaşındaki Ayhan Ö

27 Ekim 2017 21:21

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da 45 yaşındaki Ayhan Ö., boşanma davası süren 3 çocuğunun annesi eşi 37 yaşındaki Fatma Ö.\'yü takip edip, çalıştığı iş merkezinin tuvaletinde pompalı tüfekle bacaklarından yaraladı. Esnaf, sürünerek tuvaletten çıkmaya çalışan yaralı kadını kurtarıp, Ayhan Ö.\'yü ise erkekler tuvaletine kilitledi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, Ayhan Ö. de polise teslim edildi.
Olay, bugün saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi Beyhekim Caddesi\'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. Ayhan Ö., iddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı ve boşanma davası süren eşi Fatma Ö.\'nün tezgahtar olarak çalıştığı iş merkezine gitti. Burada eşini uzaktan takip eden Ayhan Ö., Fatma Ö.\'nün iş merkezinin zemin kattaki tuvaletine girdiğini görünce, peşinden gidip, av tüfeğiyle ateş açtı. Bacaklarından yaralanan Fatma Ö. kanlar içerisinde yere yığıldı. Ayhan Ö. ise elinde tüfekle tuvaletten çıktı.
Silah sesini duyarak koridora çıkan esnaf, Fatma Ö.\'nün kanlar içerisinde sürünerek tuvaletten çıkmaya çalıştığını gördü. Esnaf, yaralı kadını bir işyerine götürürken, çevredekiler de tüfekle kaçmaya çalışan Ayhan Ö.\'yü, erkekler tuvaletine kilitleyip, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralı Fatma Ö. ise çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadınan sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

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