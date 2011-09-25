-Eşini ve sevgilisini 4. kattan attı DİYARBAKIR (A.A) - 24.09.2011 - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kişi, eşini ve sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi 4. kattan attı. İddiaya göre, Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi 211. Sokak'taki evine gelen R.T, evde eşi Ş.T'yi kimliği henüz belirlenemeyen bir erkekle gördü. Duruma sinirlenen R.T, eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen kişiyi bıçakla yaraladı. R.T, daha sonra yaraladığı kişi ve kendini aldattığı iddiasıyla eşi Ş.T'yi apartmanın 4. katından attı. Üzerinde herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, Ş.T. ağır yaralandı. Yaralı Ş.T, Diyarbakır Devlet Hastanesine kaldırıldı. R.T'nin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanün sürdürüldüğü bildirildi.