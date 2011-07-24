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EŞİNİ VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜREN KİŞİ TUTUKLANDI KONYA (A.A)

24 Temmuz 2011 21:07

-EŞİNİ VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜREN KİŞİ TUTUKLANDI KONYA (A.A) - 24.07.2011 - Konya'da eşini ve kayınpederini tabancayla öldürdüğü ileri sürülen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.  Edinilen bilgiye göre, eşi ve kayınpederini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ramazan K. (37) ve birlikte yaşadığı Merve Ö. (23), polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.  Ramazan K. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, sevgilisi olduğu belirtilen Merve Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dün, çocuğunu almak için kayınpederinin merkez Selçuklu ilçesi Kaşgarlı Mahmut Mahallesi Duruçay Sokak'taki evine giden Ramazan K, çıkan tartışmada, yaşadığı sorunlar nedeniyle baba evine dönen eşi Dilek K'yı ve kayınpederi Muzaffer Karataş'ı, 5 yaşındaki oğlu Sait K'nın gözü önünde tabancayla vurarak öldürmüş, olayın ardından otomobille kaçmaya çalışan Ramazan K, Altınekin ilçesi kavşağında yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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